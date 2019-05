Gezocht: complete keeper voor derdeklasser

De zoektocht naar een nieuwe keeper voor de club uit de zondag derde klasse C is nodig omdat de huidige keeper Marnick Pinxterhuis door een blessure genoodzaakt is te stoppen. "Marnix doet het prima, hij was veldspeler en staat nu sinds drie jaar op doel", zegt assistent-trainer Martijn Hut. "Wegens een blessure aan zijn knie moet hij helaas stoppen, hij maakt het seizoen nog wel af."Binnen de club staat niet direct een vervanger klaar. Hut: "In de jeugd hebben wij een aantal keepers, maar die zijn te jong of nog niet goed genoeg om in de goal te staan. Wij hopen dat iemand die bij een hoofdklasser als tweede keeper acteert denkt: 'Goh, ik wil toch wel eens in een eerste elftal spelen'. Of een die in het tweede elftal speelt en het toch niet gaat redden. Ruinen is dan een mooi alternatief in de derde klasse."Maar waar moet de nieuwe keeper van Ruinen aan voldoen? "Het mooiste is als hij alle facetten bezit", zegt Hut. "Goed voor de goal en op de lijn, maar ook belangrijk is de coaching. Wij hebben een hele jonge ploeg, een jonge keeper zou dus prima passen."Met nog twee wedstrijden voor de boeg staat Ruinen op de tiende plek. Maar zeker van handhaving is de promovendus van vorig seizoen nog niet.