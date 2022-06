Aantal WW-uitkeringen in Drenthe daalt opnieuw

Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe lag in mei ruim 30 procent lager dan een jaar eerder. Eind mei kregen 4.698 Drenten een WW-uitkering. In mei 2021 waren dat er nog 6.768. Dat blijkt uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV. Ten opzichte van vorige maand eerder daalde het aantal uitkeringen met 426 (8,3 procent).

Landelijk noteerde het UWV een daling van 34 procent van het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van mei vorig jaar.

In Drenthe daalde daalde het aantal WW-uitkeringen het sterkst in De Wolden met 34,7 procent, gevolgd door Noordenveld (34,4 procent) en Emmen (34 procent).

De daling vond vooral plaats in de sectoren bouw, landbouw, horeca en cultuur.

De werkloosheid is in Emmen het hoogst, daar krijgt 2,2 procent van de beroepsbevolking een WW-uitkering. In De Wolden is de werkloosheid het laagst, met 1,4 procent van de beroepsbevolking die een uitkering ontvangt.

Lerarentekort

Ook in het onderwijs nam in Drenthe het aantal uitkeringen af. Eind mei hadden 113 docenten een WW-uitkering. De daling van het aantal uitkeringen betekent dat er minder werkzoekende docenten beschikbaar zijn voor het aantal openstaande vacatures. In mei waren dat er honderd.

De lerarentekorten doen zich in het Noorden vooral voor in het voortgezet onderwijs, meldt het UWV. In het basisonderwijs zijn meer werkzoekenden beschikbaar voor de openstaande vacatures, maar ook hier hebben veel scholen te maken met tekorten. De verwachting is dat de lerarentekorten de komende jaren aanhouden.