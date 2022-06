Feesten Meppeldag korter vanwege veiligheid: '500 beveiligers is geen optie'

De feestavond tijdens de Donderdag Meppeldagen wordt korter. Waar de Meppeldag vorige edities tot 1.00 's nachts doorging, stoppen de feesten nu om 21.00 uur. Veiligheid is de belangrijkste reden hiervoor. "We gaan niet 500 beveiligers in huren. Dat kan ook helemaal niet", zegt Gino Spijkerman van Meppel Event Desk.

Donderdag Meppeldag is één van de grootste evenementen van Drenthe. Voor de coronacrisis waren er iedere zomer zes Meppeldagen. Het programma duurde van 9 uur in de ochtend tot midden in de nacht. Per editie kwamen er soms tienduizend bezoekers. Vooral de avondprogrammering was populair. Dat uitgerekend dit deel geschrapt is, sloeg in als een bom bij Meppelers. "Vooral op Facebook waren de reacties heel heftig", merkte Anneke Neef, voorzitter van de Meppeldag-stichting. "Het is ook wel even slikken voor een paar vrijwilligers. Maar helaas kan het niet anders, volgens het advies dat we kregen van Meppel Event Desk."

500 beveiligers

Daarmee doelt ze op de Meppel Event Desk, die evenementen namens de gemeente coördineert. "De Meppeldag in de nacht is anders dan overdag, na 21.00 uur komt er meer beveiliging bij kijken", zegt Gino Spijkerman. "500 beveiligers inhuren moet je niet willen. En dat is financieel ook heel ingewikkeld. Wij hebben tegen de stichting gezegd dat het feest wel tot 1.00 uur in de nacht kan duren, maar dat ze dan wel met zoveel beveiligers rekening moesten houden."

Het gaat niet alleen om beveiligers, maar ook de inzet van de politie. Door het feest om 21.00 uur te laten stoppen hoeft de politie maar één shift agenten in te zetten. "Dat maakt het voor iedereen beter behapbaar", vertelt Spijkersman.

Door de nieuwe programmering wordt het evenement ook niet meer onderbroken door een pauze. "We hadden vroeger echt een gat tussen de dagprogrammering en de avond. Tussen 17.00 en 21.00 uur werd het stil, dat voorkomen we nu."

Enorm evenement

Burgemeester Richard Korteland van Meppel spreekt tegen dat evenement minder leuk wordt. Hij sprak lof uit over de nieuwe invulling. "Er staat een fantastische programmering met allemaal mooie artiesten."