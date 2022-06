Boeren protesteren vanmiddag op meerdere Drentse knooppunten

Meerdere Drentse boeren gaan vanmiddag op verschillende snelwegknooppunten in de provincie staan om een statement te maken tegen de stikstofplannen van het kabinet. Met trekkers en de Nederlandse vlag op de kop willen de boeren zich laten zien en van zich laten horen.

Eén van de boeren is melkveehouder Joris Ziengs uit Noord-Sleen. Hij woont in een gebied waarin de stikstofuitstoot minimaal met 47 procent moet worden verlaagd. "Dit is de doodsteek van ons bedrijf", vertelt de melkveehouder. De reductie staat volgens de boer gelijk aan de halvering van het bedrijf. "En er is sprake van een waardevermindering van de grond van 47 procent." Als een bedrijf gemiddeld 30 procent minder omzet draait, met dezelfde kosten, gaat volgens Ziengs ieder bedrijf in Nederland failliet.

Snelweg niet geblokkeerd

Het protest op de snelwegknooppunten is op eigen initiatief. "Het is niet echt georganiseerd. Toen het bericht over de stikstofplannen naar buiten kwam werden er appjes heen en weer gestuurd dat wij hier wat aan moeten doen." Volgens de boer zijn er al tientallen groepsgesprekken met boeren, waarin acties worden besproken. "Wij hopen dat bedrijven en burgers die ervan bewust zijn wat er staat te gebeuren zich achter ons scharen."

Het is volgens Ziengs niet de bedoeling dat de snelweg wordt geblokkeerd. "Wij gaan naast de weg staan op diverse viaducten." Hoeveel boeren zich gaan verspreiden binnen de provincie is nog maar de vraag, maar de melkveehouder verwacht dat honderden boeren mee gaan doen. "Ik ga zelf op knooppunt Holsloot staan, maar misschien maken we ook wel een doortocht naar een ander knooppunt in de provincie." Een ander knooppunt is in Hoogeveen bij de snelweg A28.

'Het is een soort noodkreet'

"We willen ons laten zien en benadrukken wat er mis is. Het is een soort noodkreet", vertelt Ziengs. Volgens de boer moet het een keer klaar zijn. "Het kabinet heeft al veel vaker gefaald de afgelopen jaren en dit raakt niet alleen de agrarische sector, maar ook alle bedrijven eromheen." Veeartsen, melkverwerkers, supermarkten en transportbedrijven zijn volgens Ziengs bedrijven die ook last kunnen krijgen van de stikstofplannen. "Alles gaat hier aan onderdoor. Dit houdt Nederland niet vol."