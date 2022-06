Waterschap maait opnieuw beschermde orchideeën weg bij Klijndijk

Waterschap Vechtstromen heeft beschermde orchideeën weggemaaid langs een zijtak van het het Oranjekanaal in het Drentse Klijndijk. Het is de tweede keer dat deze bijzondere planten zijn weggemaaid, terwijl er nu wel voorzorgsmaatregelen waren genomen, aldus het waterschap zelf. Het gaat waarschijnlijk om de rietorchis.

Waterschappen maaien in deze tijd overal de oevers van waterwegen. Dat is nodig om te voorkomen dat sloten, riviertjes en kanalen dichtgroeien, waardoor ze geen water meer kunnen afvoeren. Vorig jaar kwamen de orchideeën langs het Oranjekanaal in de maaimachine terecht omdat het waterschap niet wist dat de beschermde bloemen daar groeiden.