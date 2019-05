Kink in kabel voor KINK in Assen door drie ton bezuiniging

Dat zegt directeur Harry Tupan van het Drents Museum, dat de tentoonstellingsruimte runt. Hij is boos en teleurgesteld over het bezuinigingsvoorstel van het college van B en W, dat hem rauw op het dak viel. "Ik had het chiquer gevonden als er eerst even overleg was geweest. Dit komt als een koude douche."De gemeente Assen moet miljoenen bezuinigingen vanwege forse tekorten op jeugdzorg en wmo. Op alle fronten wordt er binnen de gemeentebegroting naar geld gezocht, om vanaf 2020 de boel financieel op orde te krijgen. En zo dreigt ook 300.000 euro voor KINK als exploitatiebijdrage te sneuvelen. Dat is de helft die het Drents Museum krijgt om KINK te runnen."En we betalen ook weer drie ton terug als huur aan de gemeente, omdat zij eigenaar zijn van het gebouw. Dus als we aan budget drie ton overhouden, en we drie ton huur kwijt zijn, blijft er nul over. Dan is het klaar, over en uit", zegt Tupan.Het Drents Museum nam per 1 januari 2016 de tentoonstellingsruimte over, nadat het Centrum Beeldende Kunst Drenthe failliet ging. In overleg met de toenmalig cultuurwethouder van Assen besloot het Drents Museum in het gat te springen, als het gaat om hedendaagse kunstentoonstellingen."In Assen zou het daaraan ontbreken, als er geen opvolger voor het CBK zou komen. Wij zijn toen met de gemeente overeengekomen, dat wij daar voortaan de exposities zouden programmeren", zegt Tupan. "Maar zo zie je maar dat overeenkomsten niks waard zijn. Nu zit er alweer de vierde cultuurwethouder op dat dossier."Tupan snapt dat Assen moet bezuinigen vanwege miljoenentekorten op het sociaal domein. Maar hij baalt ervan dat 'cultuur dan als eerste aan de beurt is'. "Assen is een provinciehoofdstad, maar cultureel al niet zo'n rijke stad. We wilden er een mooie kunstplek van maken, hebben er al veel in geïnvesteerd, maar ineens verdwijnt de helft van het budget. Dus krijgen we niet echt de tijd om er iets moois van te maken."Waar Tupan ook van baalt, is dat er geen inhoudelijk gesprek is geweest, over het hoe, wat en waarom. "Ik kreeg vorige week ineens een telefoontje, over die bezuiniging van drie ton op KINK. En daar moet je het dan mee doen." Tupan hoopt op het gezond verstand van de gemeenteraad. Want er dreigt nog een probleem voor het Drents Museum, als het moet stoppen met KINK."De werkruimtes van het Drents Museum hebben we ook naar KINK overgebracht. Daar doen we tegenwoordig alle technische voorbereidingen voor onze grote museumtentoonstellingen. Ik zou niet weten waar we die moeten laten straks", verzucht Tupan.