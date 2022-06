Hoogeveen kan omstreden band Rotting Christ niet verbieden

Als er signalen zijn dat het optreden van de band kan leiden tot ordeverstoring dan zou de burgemeester kunnen ingrijpen. Dat kan dan vanwege het verstoren van openbare orde, denk bijvoorbeeld aan rellen waarbij de veiligheid in het geding komt. Maar volgens de gemeente is daar in deze situatie geen sprake van en daarom niet nodig.

Ondertussen is er contact geweest met de directeur-bestuurder van Stichting Cultuurhuis waarvan het Podium onderdeel is. Volgens de stichting is het nooit de intentie geweest om personen te kwetsen. Wel gaan ze uitzoeken of ze zaken anders hadden kunnen doen om dit soort situaties te voorkomen in de toekomst.