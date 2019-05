Monumentenwacht moderniseert: nieuwe drones controleren oude gebouwen

"Dit is de allereerste keer dat we een monument met een drone inspecteren", zegt Afke Draijer van Monumentenwacht, bij de wachttoren uit de Tweede Wereldoorlog. "Er komt veel bij kijken, want je hebt heel veel vergunningen en toestemmingen nodig. En mensen moeten een brevet halen om dronepiloot te worden."Namens Monumentenwacht is Ronald Nijmeijer een van de inspecteurs die de inspecties in nieuwe stijl uitvoert. "Onze langste ladder is elf meter, deze toren is al twintig meter. Dan kom je al een stukje te kort", zegt hij.Maar hoe werden hoge gebouwen dan voor het dronetijdperk gecontroleerd? "Het kan met touwen en abseilen. Maar deze toren is enigszins gevaarlijk, er zitten veel scherpe randen aan."Naast de veiligheid levert het gebruik van drones ook tijdwinst op. In een kwartier schieten de drones beelden waarop te zien is waar betonrot is opgetreden. "Als ik alle touwen moet ophangen, dan ben ik voor het naar beneden gaan al anderhalf uur bezig", zegt Nijmeijer.Ondertussen droomt Afke Draijer al verder. "Stel je nou voor dat zo'n drone een goot zou kunnen schoonmaken. Dat zou ons een tijd en inspanning besparen, dat zou geweldig zijn."Zo ver is het nog lang niet. Voorlopig blijft het bij beelden schieten en naar nieuwe toepassingen zoeken voor het gebruik van de beelden.Naast de luchtwachttoren in Echten wil Monumentenzorg drones inzetten bij het controleren van de luchtwachttoren in Schoonebeek en wordt bij de kerk in Nieuw-Amsterdam gecontroleerd of de dakpannen goed zitten.