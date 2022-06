Veroordeelde Ruinerwoldklusjesman Josef B. zit weer in de cel

De tot drie jaar cel veroordeelde 'klusjesman' Josef B. van het gezin dat jarenlang in afzondering leefde op een boerderij in Ruinerwold, is opgepakt. Dat zegt een woordvoerster van het Openbaar Ministerie. Waar en wanneer precies kan ze niet zeggen.

Dinsdag veroordeelde de rechtbank de 61-jarige Oostenrijker tot drie jaar cel voor vrijheidsberoving van de jongste zes kinderen van Gerrit Jan van D., die tien jaar lang met hem in Ruinerwold woonden. Josef B. was niet bij die uitspraak aanwezig.

Van D. legde zijn eigen geloof op aan zijn kinderen. Hij zag zichzelf als de nieuwe Messias en zijn kinderen als uitverkorenen die hij moest voorbereiden op een nieuwe wereld. De buitenwereld was slecht, vertelde hij ze. Daarom gaf hij ze nooit aan bij de burgerlijke stand en verborg hij ze altijd voor de buitenwereld. Dat gebeurde ook voordat het gezin in 2010 naar Ruinerwold verhuisde. Toen woonden ze in onder meer Meppel en Zwartsluis.

Vrijheidsberoving

Volgens de rechtbank indoctrineerde Van D. zijn kinderen zo dat ze niet naar buiten durfden. Op die manier beroofde hij ze van hun vrijheid en daar is B. ook schuldig aan, omdat die de Ruinerwoldvader hielp, vindt de rechtbank. B. ziet zichzelf als discipel van Van D. en regelde en verbouwde panden voor hem, droeg zijn inkomsten af aan hem en deed boodschappen toen het gezin in de afgelegen boerderij in Ruinerwold woonde.

Het gezin werd in 2019 ontdekt, waarna B. en Van D. werden aangehouden. De Oostenrijker zat een jaar in voorarrest en werd toen vrijgelaten in afwachting van zijn strafzaak. Hij heeft altijd ontkend dat hij iets verkeerd heeft gedaan en vindt dat justitie hem en Van D. alleen maar heeft vervolgd vanwege hun geloof.

Vluchtgevaar

Het Openbaar Ministerie eiste vorige maand vier jaar cel tegen B., ook voor de vrijheidsberoving van de drie oudste kinderen van Van D. en van betrokkenheid bij mishandeling. Daarvan sprak de rechtbank hem vrij wegens gebrek aan bewijs. Bij de celstraf van drie jaar cel bepaalde de rechtbank ook dat B. ook onmiddellijk terug de cel in moest. De man heeft geen vast adres meer in Nederland en de rechters vreesden dat hij mogelijk zou vluchten.

B.'s advocaat Yehudi Moszkowicz kondigde dinsdagavond aan dat de Oostenrijker in hoger beroep gaat. Maar omdat de rechtbank het bevel heeft gegeven dat hij weer de cel in moet, mag hij de zaak bij het hof in Leeuwarden niet in vrijheid afwachten.