Eis: 8 maanden cel voor 'levende nachtmerrie' van Hoogeveense

Tegen een 44-jarige man uit Assen heeft de officier van justitie acht maanden gevangenisstraf, waarvan drie voorwaardelijk, geëist voor het stalken van zijn ex-vriendin. Nadat de vrouw uit Hoogeveen hun relatie in februari vorig jaar uitmaakte, viel hij haar acht maanden lang lastig.

De twee kregen in 2018 een relatie, gingen een jaar later samenwonen, maar dat bleek niet te werken. Nadat de man in 2020 weer op zichzelf in Assen ging wonen, zocht hij volgens het slachtoffer contact met andere vrouwen, waarna ze het uiteindelijk uitmaakte.

Dat deed ze volgens de Assenaar aan de telefoon en dat vond hij niet de manier. Hij wilde uitleg van haar en bleef haar bellen en ook mailen. Zijn doel was een normaal gesprek met haar, maar dat wilde de vrouw niet meer. Hij sprak talloze keren haar voicemail in en bleef ook proberen te bellen toen de Hoogeveense hem had geblokkeerd.

Toen had hij al moeten begrijpen dat hij moest stoppen, zei de officier van justitie. Tot hij eind oktober vorig jaar werd opgepakt, heeft hij haar bijna driehonderd mailtjes gestuurd en ruim zeshonderd keer gebeld. Dat deed hij ook midden in de nacht, vele keren achter elkaar.

Achtervolgd naar het werk

De Assenaar stond ook twee keer onaangekondigd voor de neus van de vrouw. In maart vorig jaar stond hij om zeven uur 's ochtends bij haar huis. Toen ze daarna naar haar werk ging, achtervolgde hij haar met de auto. De vrouw werd er erg bang van.

Een maand later stond hij opeens voor haar neus in een parkeergarage in Hoogeveen. Hij zei dat hij wilde praten en achtervolgde de vrouw toen ze snel wegreed. Ze reed snel naar het werk van een vriend. Die stuurde de man weg. Nadat de vrouw de politie inseinde, kreeg de Assenaar een waarschuwingsgesprek, maar dat had geen effect.

"Hij ontpopte zich tot haar levende nachtmerrie", zei de officier van justitie over de Assenaar. De man vond zelf dat het wel meeviel. Hij dwaalde steeds af als de rechters hem vragen stelden, maar uiteindelijk zei hij dat hij het niet had moeten doen. Uit psychologisch onderzoek is gebleken dat hij een narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft: in zijn beleving draait alles om hem en hij kan zich niet inleven in anderen.

Eerder veroordeeld

De man is eerder veroordeeld voor stalking en de psycholoog schat de kans dat hij het weer gaat doen, als een nieuwe relatie misloopt, in als hoog. Toch adviseert ze geen behandeling en de reclassering doet dat ook niet. Hij moet wel een contactverbod krijgen voor zijn ex en haar kinderen en een verbod om in Hoogeveen te komen, eiste de officier.