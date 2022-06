Ceremonie voor omgekomen militair Marc Harders na twee jaar alsnog gehouden

Op het moment van het dodelijk ongeluk van Harders, was De Wit namelijk commandant. "Ik kende Marc goed, het jaar ervoor (van zijn overlijden, red.) hebben we nog in Tsjaad gezeten. Zijn naam op het viaduct is voor mij prettig. Dat klinkt misschien vreemd, maar het is fijn dat we dit doen en veteranen op zo'n manier in het daglicht zetten. Ik zeg niet dat ik Marc ga vergeten, maar het helpt als je toch weer even z'n naam ziet. Dat is fijn", aldus De Wit.