Oud-Dutchbat-chirurg Gerry Kremer: 'Dat eerherstel kan me gestolen worden'

Gerry Kremer uit Vries zal als oud-Dutchbatter zaterdag niet afreizen naar de Oranjekazerne in Schaarsbergen, waar het kabinet zal erkennen dat Nederlandse militairen in de jaren '90 op een onmogelijke missie naar Srebrenica zijn gestuurd. Het gaat om erkenning, maar of er ook formele excuses komen, is onbekend.

Voor Kremer brengt het eerherstel helemaal niets. "Het zijn loze woorden, ze kunnen me gestolen worden. Het is heel makkelijk om nu eerherstel te geven. Maar daarmee heb je nog geen waardering geuit voor wat we gedaan hebben. En daarom zal er onder de Dutchbatters altijd iets van ontevredenheid blijven."

Bevel genegeerd: 'Stop maar in je reet'

Kremer maakte in 1995 als legerarts de val van Srebrenica mee. De militairen van Dutchbat III werden in 1994 naar Bosnië-Herzegovina gestuurd voor een vredesmissie onder de vlag van de Verenigde Naties. De missie mislukte, en het lichtbewapende Dutchbat III keek machteloos toe hoe de moslimenclave Srebrenica een jaar later viel. Bosnische Serviërs vermoordden ruim 8.000 moslimmannen. Kremer kreeg, samen met de andere militairen, het bevel om zich in veiligheid te brengen. "Met helmen op en het kogelvrije vest aan moesten we de bunker in."

Kremer weigerde. Hij wilde de gevluchte en gewonde mensen helpen. "Ik was er in principe voor de Nederlandse soldaten. Maar als er vrachtauto's komen die veertig gewonde mensen naar binnen brengen, die nog bloeden, dan heb je als dokter de plicht hen te helpen. Dus ik zei: 'Fuck you, stop dat bevel maar in je reet'. Ik ga aan het werk, mensen helpen."

De voormalig Dutchbat-chirurg voelde zich door Nederland in de steek gelaten. "Ik heb me geschaamd voor mijn land. Omdat ik als enige die veertig gewonden hielp. De rest van de Nederlandse militairen durfde niet op te staan. Ik stond er alleen voor."

Erkenning vanuit buitenland

Het negeren van het bevel zorgde ervoor dat Kremer vanuit Defensie geen eerherstel en erkenning kreeg. Wel kreeg hij in maart van dit jaar erkenning vanuit Bosnië en Herzegovina. Chirurg Ilijas Pilav, waar Kremer tijdens de Dutchbat-periode mee werkte, kwam speciaal voor hem vanuit Sarajevo naar Nederland. Hij overhandigde de Vriezenaar een glazen maquette met inscriptie: 'Thank you. We will never forget what you did for our country'. "Ook heeft Pilav me zodanig toegesproken dat ik ervan moest janken. Zo mooi was het."