Bewoners willen verkeersmaatregelen op toegangswegen Dwingelderveld

Bewoners van de routes naar het Dwingelderveld bij Ruinen willen dat er wat gedaan wordt aan de verkeersoverlast. Gemeenten De Wolden, Westerveld en de provincie laten nu een onderzoek uitvoeren naar oplossingen. Bewoners hopen dat er ook op de korte termijn aanpassingen komen.

"Elkaar niet kunnen passeren, bermen die kapot gereden worden, fietsers die vallen. We zijn al regelmatig met de verbanddoos naar buiten gerend", zegt Bert Wijers. Hij woont inmiddels 23 jaar aan de Oude Benderseweg, een van de toegangswegen naar het Dwingelderveld. "Afgelopen jaren is de drukte enorm toegenomen. Het toerisme neemt toe. Naar de parken, naar het bezoekerscentrum, naar de schaapskooi."

Met de verbouwing van recreatieparken EuroParcs Ruinen (was Landclub Ruinen) en De Wiltzangh is er nog meer verkeer op de smalle weggetjes bij het Dwingelderveld. Naast toeristen en jeugdige zwembadgangers op de fiets, rijden er auto's met caravans, trekkers en grote transportvoertuigen voor de nieuwe chaletparken.

Stichting

Wijers is niet de enige bewoner in het gebied die zich zorgen maakt over de verkeersonveilige situaties. De Stichting Benderseberg is namens zo'n vijftig huishoudens aan de Benderse, Oude Benderseweg, Engeland en Witteveen in overleg met de parken en gemeenten De Wolden en Westerveld. "De stichting zet zich in voor allerlei zaken als cultuurhistorische waarden van het gebied, maar ook voor verkeersveiligheid", zegt voorzitter Jirtsin Beenhakker. "Je ziet dat de drukte in het gebied toeneemt. Vooral in coronatijd was het gierend druk. Mensen konden niet naar het buitenland, dus kwamen ze naar het Dwingelderveld."

De stichting ziet dat lokale ondernemers profiteren en is daar ook blij mee. Ze wil dat er een betere verbinding komt tussen het dorp Ruinen en het Dwingelderveld. "Als wandelingen kunnen starten in het dorp, hebben de ondernemers er daar ook nog wat aan", zegt Beenhakker. Tegelijkertijd neemt het aantal auto's pal naast het Nationale Park dan af. De druk moet wat Beenhakker betreft sowieso verspreid worden, en daarbij moet goed gekeken worden naar wat er per bezoeker nodig is. "Je hebt mensen die met een kind alleen de schaapskooi bezoeken en even schaapjes komen kijken. Dat is wat anders dan de natuurbezoeker die echt een dag het veld in gaat."

Onderzoek

Daar gaat ook naar gekeken worden, zegt Gerard Velthuis van de gemeente De Wolden. "We gaan kijken naar voorzieningen en wat eropaf komt. Bij Europarcs kun je dat bepalen aan de hand van het aantal huisjes. Maar je moet ook kijken naar bijvoorbeeld de molen, hoeveel vervoersbewegingen die veroorzaakt", aldus Velthuis. Het Dwingelderveld ligt geheel in de gemeente Westerveld, Ruinen en omgeving liggen in De Wolden.

Een verkeersadviesbureau heeft opdracht gekregen van de gemeenten en provincie Drenthe om verschillende soorten maatregelen te onderzoeken. Andere routes, eenrichtingsverkeer instellen en verderop gelegen parkeerplekken liggen op tafel. Maar ook wordt gekeken naar betaald parkeren bij het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten. Velthuis vraagt zich overigens hardop af of dat de ideale oplossing is voor het probleem. "Dan gaan mensen parkeren langs de weg net buiten het gebied. Maar het ligt op tafel, we willen dat afwegingen goed onderbouwd zijn." Velthuis verwacht dat na de zomer het onderzoek is afgerond.

Maatregelen op korte termijn

De bewoners zijn blij dat de twee gemeenten samen met de provincie kijken naar de problemen in het gebied. Wel hopen ze dat er ook op korte termijn actie ondernomen wordt, bijvoorbeeld door het aanleggen van tijdelijke verkeersdrempels. Wat bewoner Wijers betreft moet de snelheid zo snel mogelijk omlaag worden gebracht. "Je mag hier nu 60 kilometer per uur, dat is echt veel te hard. Dat moet terug worden gebracht naar 30."