Vijf Drentse gemeenten tegen stikstofaanpak: 'Brengt doel verder weg'

In de plannen van VVD-minister Christianne van der Wal moet de stikstofuitstoot met 95 procent omlaag in de beschermde natuur, ook wel Natura 2000-gebieden genoemd. In de ring eromheen moet die met 70 procent naar beneden. Daardoor moet in 2030 bijna driekwart van de natuurgebieden die gelden als 'stikstofgevoelig' niet meer worden blootgesteld aan te veel stikstof. Ook Drenthe kent deze 'gevoelige' gebieden, zoals het Dwingelderveld, Drents-Friese Wold en het Drentsche Aa-gebied.