'Theater Hofpoort heeft echt plek in Coevorden weten te veroveren'

Enkele artiesten gaven een preview en directeur Saskia Kluwen begeleidde het publiek met enige humor door de nieuwe programmering heen. Voor theaterseizoen 2019-2020, dat begin oktober begint, staan veertig voorstellingen op de rol."We moeten groter", grapte directeur en programmeur Saskia Kluwen bij aanvang richting wethouder Jeroen Huizing."Maar dat was niet serieus hoor", lacht ze desgevraagd later. "We zijn alleen overdonderd door de belangstelling voor de seizoenspresentatie. Volgend jaar bestaan we tien jaar, maar gaan we het zeker geplaceerd doen."Kluwen waarschuwt gelijk: voor grote musicals en andere voorstellingen hoeft men niet naar Coevorden te komen. "Dat past simpelweg niet", zegt ze. "Hier kunnen 170 man in. Wij bieden wat omliggende theaters niet hebben. Het intieme en kleinschalige."Op de voorkant van de gloednieuwe brochure staat zangers Elke Vierveijzer. Zij gaf ook een preview. "Dat is echt wel een pareltje." Ook komen bijvoorbeeld Angela Groothuizen, Eddy Zoëy met hits for heaven en Joris Linssen & Caramba, Mexicaanse muziek in het Nederlands."Muziek is een genre waar Coevorden echt dol op is", zegt Kluwen. Ook vindt de directeur het belangrijk om regionaal en lokaal talent een podium te geven. Zo geeft Harm Spang uit Hardenberg het nieuwjaarsconcert op 5 januari. "Ik vind dat wij dat als klein theater verplicht zijn. Het is al moeilijk genoeg om er tussen te komen."Acteur Guido Spek, bekend van GTST, gaat in het najaar voor het eerst met een cabaretshow het theater in. Daarbij doet hij ook Coevorden aan. En Saskia Temmink zet een toneelstuk neer naar het boek van Carolien Spaans,Ook wordt er volgend jaar stilgestaan bij 75 jaar bevrijding, door middel van een poppenspel van poppenspeler Max Verstappen, speciaal voor kinderen. Daarnaast zijn er voorstellingen georganiseerd in samenwerking met de bibliotheek.Kluwen is trots. Niet alleen op de programmering, maar op het hele theater. "We hebben echt wel een plek weten te veroveren in Coevorden. We zijn ook bezig met leegstaande panden. Zo hebben we een kleine zaal met vijftig plaatsen in het oude ING-kantoor", vertelt ze. "We hebben vanaf het begin een zaalbezetting van tachtig procent. En inmiddels een wachtrij voor vrijwilligers. Nou, wie kan zeggen dat hij die luxe heeft?"