Mepperdennen in beeld voor aanleg natuurbegraafplaats

Natuurbegraafplaats Mepperdennen is een initiatief van Landgoed Heidehof in Eext. Op dat landgoed is sinds 2012 al natuurbegraafplaats Hillig Meer gevestigd, met 33 hectare nu nog de grootste natuurbegraafplaats van ons land.Zo groot wordt Mepperdennen niet. Landgoed Heidehof heeft zo’n 22 hectare bos aangekocht van de familie Nijhoving. Het gaat om een nog vrij jong bosperceel, waar volgens het plan ruimte komt voor enkele honderden graven per hectare.Woordvoerder Marc Hesp van Landgoed Heidehof is enthousiast over de locatie. “Het is een heel mooie, vredige plek. Het is ver weg van de drukte, je hoort hier alleen maar vogels. Het is een prettige plek en dat is heel belangrijk voor een natuurbegraafplaats.”Volgens Hesp is er een toenemende belangstelling voor begraven in de natuur. Heidehof heeft inmiddels niet alleen in Eext een natuurbegraafplaats. Sinds enige jaren werkt Hillig Meer samen met een natuurbegraafplaats in Limburg. Ook is het landgoed bezig met een plan in de gemeente Ommen.Hesp snapt die grotere belangstelling wel. “Mensen krijgen een eeuwigdurende rustplaats, in harmonie met de natuur. Veel mensen vinden het ook heel prettig dat ze zelf hun plek kunnen uitzoeken en alles zelf vooraf kunnen regelen. Daarmee ontzorgen ze hun nabestaanden. Ook is er geen onderhoud nodig.”Een natuurbegraafplaats is niet zomaar gerealiseerd. “Er komt best veel bij kijken”, vertelt Hesp tijdens een rondleiding door het gebied. “Zo zijn er bijvoorbeeld regels met betrekking tot de grondwaterstand. Die is hier gunstig. Wat ook fijn is, is dat Dorpsbelangen achter het plan staat. We ervaren hier groot draagvlak.”