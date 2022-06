Boost voor vrijetijdseconomie in Assen door innige samenwerking

Niet ieder voor zich, maar allen voor Assen. Dat is de insteek van het convenant dat is gesloten voor het actieplan vrijetijdseconomie. Het gaat om een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente, Vaart in Assen, VVV, de horeca en het Toeristisch Recreatief Platform. Met vereende krachten en een budget van 700.000 euro willen ze de komende vijf jaar het recreatieve bezoek aan Assen een flinke boost geven. De vijf partijen zetten vanmiddag hun handtekening.

De gezamenlijke ambitie voor meer dagjesmensen en verblijfsrecreanten naar Assen is hoog. Het aantal overnachtingen willen de partijen met meer dan 50.000 gasten doen stijgen, van 421.000 in 2019 naar 475.000 in 2027. Het aantal dagrecreanten moet groeien van dik 4,4 miljoen naar 4,8 miljoen. En qua bestedingen in de stad willen de betrokken partijen die graag verhoogd zien van 146 miljoen naar 161 miljoen. Ook de werkgelegenheid die de vrijetijdseconomie oplevert moet met 10 procent omhoog.

Ambitie hoog maar haalbaar

"De ambitie is hoog, maar het moet zeker haalbaar zijn", zegt Rob Riper van het Toeristisch Recreatief Platform Assen. "En ik denk dat het met die groei in overnachtingen goedkomt. Want ik zit nu al boven het aantal van 2019, ook al komen we uit twee jaar corona", zegt de uitbater van Hotel de Jonge.

Wethouder Bob Bergsma (D66) is blij dat de vijf partijen nu in gezamenlijkheid aan de slag gaan om Assen beter te vermarkten. "We hebben allemaal hetzelfde belang, dat is Assen zo goed mogelijk profileren. We hebben het nodige te overwinnen na corona, iedereen komt uit een achterstand. Maar als we zorgen dat ons aanbod op orde is, en we op een paar onderdelen nog een aantal slagen maken om te verbeteren, dan moet het lukken de gestelde doelen te halen met meer overnachtingen, daggasten en bestedingen."

Samen meer mogelijk

Volgens Bergsma schiet niemand op met 'ieder voor zich', maar is door gezamenlijkheid meer mogelijk. Riper onderschrijft dat namens de grote toeristisch-recreatieve bedrijven in Assen als TT Circuit, Vakantiepark Witterzomer, de Bonte Wever, Van der Valk Hotel en Hotel de Jonge.

Volgens Riper ontbrak het de afgelopen jaren aan die goede onderlinge samenwerking. Hij gelooft erin dat met het nieuwe actieplan vrijetijdseconomie, waar alle partijen hun zegje in hebben gehad, het bezoek aan de provinciehoofdstad een belangrijke boost kan krijgen.

Digitaal bezoekersplatform

Daarvoor moeten nog wel een paar zaken ontwikkeld worden. Zo wordt er nog gewerkt aan een digitaal bezoekersplatform, zodat gasten die naar Assen willen komen meteen kunnen zien wat er voor welke doelgroep te doen is. Ook wordt er veel ingezet op online campagnes. Andere actieplannen zijn wandelknooppunten en de inzet van stadsgidsen. "Alles bedoeld om Assen nog beter te positioneren. Want eigenlijk doen we het als stad al goed, maar het kan altijd beter."