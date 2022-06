Senioren verhuizen nog steeds massaal naar Drenthe, Westerveld het populairst

Vooral de gemeente Westerveld is relatief gezien in trek. Tussen 2017 en 2020 groeide het 50-plussersaantal van de gemeente met 450, omgerekend 22,9 senioren per 1000 inwoners. In een landelijk competitieverband zou Westerveld daarmee de zilveren plak binnenslepen. Alleen Laren (Noord-Holland) had een hoger saldo: 29 senioren per 1000 inwoners.

Elly en Piet

Aan het Moleneind in Diever heeft Elly Borm (62) net haar computer afgesloten. De thuiswerkdag zit erop. Met een glaasje sap loopt ze het huis uit, terwijl een late middagzon over haar moestuintje valt. Sla, knoflook, kruiden: er groeit van alles. Het oog valt op een rotte aardbei. "Ik moet het tuinieren nog een beetje oefenen, we hebben nog nooit zo'n grote groentetuin gehad. Maar ik vind het heerlijk, die noeste arbeid. Dit is iets wat in de Randstad gewoon niet kon."

Hiervoor woonde Elly 35 jaar in Nieuwkoop (Zuid-Holland), samen met haar man Piet (66). Afgelopen april is het echtpaar naar Westerveld verhuisd. De tijd was rijp voor rust, voor ruimte, voor natuur.