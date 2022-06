Misbruikverdachte uit Hoogeveen hoort ruim dertig jaar later celstraf eisen

"Dat kwam als donderslag bij heldere hemel", zei de man vandaag in de rechtbank in Assen over de aangifte. Hij kreeg in 1981 de voogdij over zijn destijds 4-jarige dochter, omdat haar moeder niet voor haar kon zorgen. Het slachtoffer heeft bij de politie verklaard dat ze door de jaren heen meerdere keren is misbruikt in bed en onder de douche. Jaren later zou hij in een telefoongesprek het misbruik ook hebben toegegeven.