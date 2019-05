Primeur: zwembad Ruinen stelt zonnebrand beschikbaar

"Een vrijwilliger kwam met dit idee", zegt zwembadvoorzitter Roel Wiekema. "Sommige kinderen vergeten crème mee te nemen. En als je erg verbrandt in je jeugd, heb je later meer kans op huidkanker. De fabrikant wilde graag helpen en heeft de zonnebrandcrème beschikbaar gesteld."Volgens Wiekema is het nu niet de bedoeling dat iedereen massaal z'n zonnebrandcrème thuislaat, omdat er gratis crème wordt aangeboden. "Daar zijn wij wel een beetje bang voor", legt hij uit. "Ik zie het al gebeuren dat mensen denken: 'Oh, het is gratis. Ik neem niks mee' Of hun potjes komen bijvullen. Maar dat is niet de bedoeling."KWF Kankerbestrijding is volgens Wiekema enthousiast over het initiatief. "Het is ook logisch dat het KWF dat is. Wanneer je je goed beschermt, wordt de kans op huidkanker kleiner."Vorig jaar trok het zwembad op topdagen zo'n 1300 bezoekers.