Moet 'modelboer' uit Foxwolde wijken voor De Onlanden?

Volgens onderzoeker Gerard Migchels van de Wageningen Universiteit betekent overgaan van traditionele naar biologische landbouw een vermindering van de uitstoot met 50 procent. En door het toepassen van maatregelen die geld opleveren in plaats van een investering vergen kan een traditionele boer de uitstoot van stikstof verminderen met 30 tot 42 procent.

Migchels: "Oosterhof wordt afgerekend ten opzichte van het gemiddelde voer, de gemiddelde melkproductie, de gemiddelde bemesting en de gemiddelde weidegang. Hij scoort op al deze punten beter dan het gemiddelde. Dus van die 70 procent heeft hij al heel veel gerealiseerd op zijn bedrijf."

Vier ingrepen

De onderzoeker noemt vier maatregelen die voor veel boeren binnen hun bereik liggen: mest verdund met water uitrijden; minder eiwitrijk voer; de koeien vaker in de wei laten grazen en minder jongvee aanhouden. Opgeteld kunnen deze ingrepen leiden tot minder uitstoot van stikstof met 42 procent voor klei- en veenboeren en tot 30 procent voor boeren op zandgrond.

Voor mest uitrijden verdund met water geldt dat twee delen mest verdund met een deel water mogelijk tot 20 procent minder uitstoot leiden van de totale bedrijfsemissie. Dat werkt alleen op klei- en veengrond bij een sleepvoet. Op zand is het effect niet significant bij gebruik van een zodenbemester. Een boer op klei- en veengrond die een deel mest verdunt met een deel water kan een reductie bereiken van pakweg 25 procent van de bedrijfsemissie.

Ander voer grootste effect

De voermaatregel noemt Migchels het interessants. Een melkkoe die teveel eiwit krijgt poept dat ook meteen weer uit. Dat is slecht voor het milieu en voor de portemonnee van de boer, want eiwitrijk voedsel is duur en het overschot komt in de natuur terecht. De kunst is dus om een koe exact de hoeveelheid eiwit te voeren die nodig is voor de hoogst mogelijke melkopbrengst. Snijmais bijvoegen, eiwitarm krachtvoer geven, in de wei laten grazen en later maaien zijn manieren om de hoeveelheid eiwit in het voer te verminderen.

"Voer is de bron van alle emissies. Als je de hoeveelheid eiwit reduceert in het voer, dan werkt dit door in het hele bedrijf. Door de bank genomen betekent elke gram ruw eiwit een vermindering van de stikstofuitstoot met een procent. Iemand die goed boert en het eiwitgehalte omlaag krijgt van 170 naar 150 gram eiwit, kan een stikstofreductie bereiken van wel 20 procent op bedrijfsniveau", zegt Migchels.

Vaker de wei in

De maatregel om koeien vaker in de wei te laten grazen en minder jongvee aan te laten houden is goed voor een reductie van de stikstofuitstoot van 5 procent. Dat kan als een boer bijvoorbeeld de koeien beperkt buiten laat grazen, dat wil zeggen 500 uur per jaar, gecombineerd met het aanhouden van minder jongvee. "De meeste boeren houden voor de zekerheid teveel jongvee aan. Bijvoorbeeld voor het geval dat dieren overlijden. Maar het jongvee eet wel en produceert geen melk", legt Migchels uit.