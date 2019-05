Taakstraf voor inbraak tankstation Zandpol

Het tankstation bij Emmen werd in oktober voor de tweede keer bezocht door inbrekers. Beide keren gingen die op dezelfde wijze te werk. Met een baksteen werd een zijraam ingegooid. De dieven maakten tabaksproducten buit. Zij namen de tweede keer niet alleen sigaretten mee, maar ook een track and trace (volgsysteem), dat in het tabakswaar was verstopt.De agenten vonden via dat systeem de wagen in het Duitse Emlichheim. In de auto lag een blauwe zak die ook in beeld was op de bewakingsbeelden. Daarin werden de sigaretten gegooid. De buit lag ook nog in de auto. Het kenteken was deels afgeplakt met ducttape, om herkenning via de bewakingscamera's te voorkomen.De agenten hielden de Hagenees en een 23-jarige plaatsgenoot aan. Ook die moest op zitting verschijnen, maar kwam niet. Het was niet duidelijk of de dagvaarding de man had bereikt. Hij wordt opnieuw uitgenodigd voor zijn rechtszaak. De rechter veroordeelde de 24-jarige verdachte alleen voor de laatste inbraak. Er was te weinig bewijs om de man te veroordelen voor beide inbraken.