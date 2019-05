Doek valt voor Assen: Zandvoort krijgt definitief Formule 1

Dat hebben de Formule 1-eigenaar Formula One Management (FOM) en sponsor Heineken zojuist bekendgemaakt tijdens een persconferentie op het circuit van Zandvoort. Dewordt volgend jaar mei verreden, 35 jaar na de laatste officiële race. De partijen hebben een contract voor drie jaar getekend."Een jaar geleden had ik nog gezegd dat dit bijna onmogelijk zou zijn", reageert sportief directeur Jan Lammers. "Waanzinnig! Ik voel me heel trots. Veertig jaar geleden reed ik voor het eerst een Grand Prix. Dat we 'm nu thuis hebben weten te brengen, is natuurlijk geweldig."En dus komt er voorlopig een einde aan de Formule 1-droom van Assen. Zandvoort en Assen waren maandenlang in de race om een Formule 1 in Nederland te organiseren. Volgens Zandvoort is Assen nooit serieus in beeld geweest, terwijl de initiatiefnemers in Drenthe altijd gezegd hebben dat ze stand-by stonden als de badplaats de organisatie niet rond zou krijgen.Assen heeft Zandvoort inmiddels gefeliciteerd. "Een ongelooflijke prestatie. Als F1-fans met een groot racehart zijn we er graag bij in 2020. Kunnen jullie ons een offerte sturen voor #HupAssen-tribune met duizend zitplaatsen en plek voor twintig bussen?"