Rode Kruis: 'onmenselijke situatie' voor asielzoekers tenten Ter Apel

De asielzoekers die verblijven in de noodopvangtenten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel leven in een 'onmenselijke en onhoudbare situatie'. Dat zegt het Rode Kruis. Zo hebben de mensen vanaf gisteravond 22.00 uur tot vanmiddag 13.00 uur geen eten en water meer gekregen, breken er opstootjes uit en wordt gestolen uit de tenten.