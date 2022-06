Ouderen slachtoffer bankmedewerkerfraude: cel geëist tegen jonge verdachte

"Ik werd benaderd via Snapchat of ik snel geld wilde verdienen en ik had geld nodig." Dat zei een 20-jarige man uit Groningen vanmiddag in de rechtbank in Assen over waarom hij meewerkte aan bankmedewerkerfraude waarvan twintig ouderen Noord-Nederland slachtoffer werden. Hij maakte ruim 75.000 euro buit.

Voor deze vorm van oplichting, ook wel spoofing genoemd, eiste de officier van justitie drie jaar cel, waarvan één voorwaardelijk tegen de man. Hij werkte volgens de officier samen met anderen, maar wie dat zijn, is niet duidelijk geworden.

De man heeft een strafblad van elf kantjes en de aanklager wil dat hij na zijn celstraf wordt begeleid door de reclassering en onder meer een gedragstraining gaat volgen. Ook moet hij van de officier ruim 65.000 euro betalen aan de staat.

Gebeld door nepbankmedewerker

De slachtoffers in Drenthe, Groningen en Friesland werden gebeld door een man die zei dat hij bij hun bank werkte. De beller vertelde dat iemand geld van hun rekening probeerde te halen en adviseerde het slachtoffer zijn of haar bankpas door te knippen. Hij vertelde dat er nog diezelfde dag iemand langs zou komen die de pas zou ophalen en ook de telefoon of iPad zou controleren.

Al snel kwam er dan een andere man aan de deur, die de pas ophaalde en ook de pincode aftroggelde. Soms boekte die man ook nog even geld van de spaarrekening naar de betaalrekening van het slachtoffer, zonder dat die het door had. Daarna ging hij weg en werden er duizenden euro's van de rekening gepind.

Die pinner was hij in bijna alle gevallen, erkende Groninger. De doorgeknipte pinpassen plakten hij en zijn handlangers weer aan elkaar en dan werkten ze weer. Ook bekende de Groninger dat hij een keer of vijf ook pinpassen bij de slachtoffers had opgehaald. Hij werkte naar eigen zeggen samen met drie anderen en ze verdeelden het geld.

'Plaag die moeilijk te stoppen is'

De slachtoffers komen onder meer uit Gieten, Assen, Roden, Paterswolde, Sauwerd, Haren, Groningen, Heerenveen en Bolsward. Deze vorm van oplichting komt de laatste jaren steeds vaker voor. "Spoofing is een plaag die moeilijk te stoppen is", aldus de officier van justitie. "Vaak worden ouderen de dupe. In deze zaak zijn de meeste gedupeerden geboren in de jaren '30 van de vorige eeuw. Er wordt misbruik gemaakt van het vertrouwen van kwetsbare mensen. Keer op keer worden mensen onbeschaamd beroofd van hun zuurverdiende spaargeld."

In oktober vorig jaar werd de verdachte op heterdaad betrapt in huis bij een dementerende 83-jarige man uit Assen. Ook dat slachtoffer was gebeld door iemand die zich voordeed als bankmedewerker. De Groninger zou de bankpas komen ophalen. Maar de mantelzorger van de Assenaar vertrouwde het niet en belde de politie. Inmiddels zit de Groninger acht maanden in voorarrest.

De politie heeft camerabeelden opgevraagd van de plekken waar werd gepind met de gestolen bankpassen. Op een groot aantal werd de 20-jarige Groninger herkend. Hij betuigde spijt en wil zijn leven beteren, zei hij.

'Wel diefstal, geen oplichting'

Zijn advocaat Bart Hartman vroeg vrijspraak van de meeste gevallen van oplichting. De man pinde vaak wel het geld met de aan elkaar geplakte pinpas, maar dat betekent volgens Hartman niet dat hij heeft geholpen met het oplichten van de ouderen. Volgens de advocaat gaat het in vijftien gevallen alleen om de diefstal van geld, door te pinnen. Ook benadrukte Hartman dat de jonge Groninger erg beïnvloedbaar is en een laag IQ heeft. Hij pleitte voor een lagere straf.