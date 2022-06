OM seponeert zaak tegen kofferbakmoord-verdachten Kenny B. en Harm O.

Harm O. is het neefje van Hans O., die vorige maand werd vrijgesproken van het doden van Meinema. Volgens de rechtbank is er te weinig bewijs dat de 43-jarige O. betrokken is, ook al zijn daar wel aanwijzingen voor. Het OM had eerder 18 jaar gevangenisstraf tegen de man uit Emmen geëist, en is in beroep gegaan tegen de vrijspraak. Wanneer dat hoger beroep dient, is nog onbekend.