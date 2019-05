Moordverdachte Duitse studente lijdt aan herbelevingen

N. verscheen in een rolstoel in de rechtszaal. De Italiaan, die zelf ook in Emmen studeerde, is in de gevangenis in Zaanstad gevallen tijdens één van die herbelevingen. “Ik heb nu veel medicatie om me te verdoven, want de flashbacks worden erger. Als ik ze krijg, val ik weg. De laatste keer ben ik gevallen en had ik geen gevoel meer in mijn benen”, legde hij uit via een Engelse tolk. “Het gevoel komt nu langzaam terug.”Over wat er precies is gebeurd in de vroege ochtend van 3 september in het appartement aan de Hoofdstraat in Emmen waar Prothmann en N. woonden, verschillen de lezingen. Volgens het Openbaar Ministerie heeft N. zijn Duitse huisgenote met een mes in de hals gestoken, haar op bed gegooid en haar gesmoord met een kussen. Michael N. ontkent dat.Hij zegt dat hij zijn hand op haar mond legde toen ze wilde schreeuwen. Wat de aanleiding daarvoor was, is nog onduidelijk. Ze zou hem gebeten hebben, waarna hij zijn hand weghaalde. Daarna hoorde hij haar naar eigen zeggen rochelen en zag hij het leven uit haar gezicht verdwijnen. Hij belde 112 en begon zelf te reanimeren. De 20-jarige Leonore Prothmann overleed kort daarna.Twee forensische deskundigen hebben de doodsoorzaak onderzocht. Ze trekken andere conclusies. Een Belgische deskundige stelt dat de Duitse is verstikt, terwijl een deskundige van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) meerdere opties openhoudt. Zo kan de studente volgens haar ook zijn overleden aan de gevolgen van hartritmestoornissen of een afwijking aan haar kransslagader.Michael N. is meerdere keren door de politie verhoord en ook daarbij een paar keer weggevallen. “Hij is dan niet meer te bereiken. Het laatste politieverhoor is om die reden dan ook afgebroken”, legde zijn advocate Marieke Wormmeester aan de rechtbank uit.De moordzaak zou aanvankelijk vandaag inhoudelijk behandeld worden, maar omdat het onderzoek nog niet op tijd klaar was, lukte dat niet. Het politieonderzoek is nu wel afgerond, zei de officier van justitie. Op 13 juni wordt de zaak behandeld.De voorzitter van de rechtbank vroeg N. vandaag of hij verwacht dat hij die dag wel vragen kan beantwoorden. “Want we hebben heel veel vragen voor u. Het wordt één dag van herbelevingen van wat er is gebeurd. Het zou heel spijtig zijn als we de zaak niet volledig kunnen bespreken.”De Italiaanse student reageerde dat hij zijn best zal doen om alle vragen te beantwoorden. “Daarom ben ik hier ook. Ik wil ook antwoorden geven voor Leonore’s familie.”