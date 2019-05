Janneke Ensing naar WNT-Rotor Pro Cycling

Ensing liet haar contract met Sunweb ontbinden omdat ze niet tevreden was over de samenwerking. Ze is blij zo snel een nieuw team te hebben gevonden. "Nadat het contract met Sunweb was ontbonden, was ik werkloos en dat is natuurlijk geen fijn gevoel. Ik wilde niet zo mijn carrière eindigen. Dus dan is het mooi dat ploegen aan je denken."Bij WNT-Rotor wordt Ensing ploeggenote van onder andere Kirsten Wild, meervoudig wereldkampioene op de baan, die ook op de weg een paar klassiekers heeft gewonnen. "Ik heb een berichtje van haar ontvangen en ze was direct enthousiast. Fijn dat zo'n grootheid aan je denkt."Ensing koos vorig jaar voor Sunweb, maar WNT toonde toen ook al belangstelling. "Toen mijn contract ontbonden werd, zei ik al tegen mijn manager: het zou mooi zijn als ik daarnaartoe kan, omdat dit vorig jaar al een goed gevoel gaf."Ensing voelt wel het einde van haar carrière naderen. "Het is een hele opgave, ik ben vaak van huis en mis mijn familie en vrienden. Dat wordt wel steeds zwaarder. Maar ik heb dit voorjaar veel mooie koersen moeten missen. Ik wil nog wel een jaartje extra door en de voorjaarsklassiekers rijden en laten zien wat ik waard ben. Ik ben gewoon heel blij dat ik weer een nieuwe ploeg heb."Van 28 mei tot en met 2 juni komt Ensing voor het eerst voor haar nieuwe ploeg in actie tijdens de Thüringen Ladies Tour.