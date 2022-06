Staatsbosbeheer: drukte verwacht bij 't Gasselterveld en 't Nije Hemelriek

Sinds april dit jaar is op het parkeerterrein bij het Gasselterveld betaald parkeren ingevoerd. Een parkeerplek kost twee euro per uur, met een maximum van twaalf euro. Daarvoor staat een parkeerautomaat bij het zwemplas. Bezoekers kunnen ook voor zes euro ook een dagkaart aanschaffen. Dit is alleen te krijgen via een reserveringswebsite.