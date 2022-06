Uiteenlopende bedrijven in de race voor 'Drentse Startup'-titel

De jonge bedrijven SimCPR, Hihaho en Pacheo zijn de finalisten voor de titel Drentse Startup. Het zijn heel verschillende bedrijven die naar de titel dingen.

Pacheo doet in abonnementen op boxershorts. Elke maand krijgt de abonnee daarbij een nieuwe boxershort. Oude shorts kunnen worden teruggestuurd en worden dan gerecycled, is het plan. Het bedrijf is in Nederland nog niet gelanceerd.

De andere twee bedrijven hebben een technisch product. Hihaho kan video's verrijken met 'interactieve elementen': met klikbare knoppen en menu's kan de kijker het verloop van een video beïnvloeden. Qua techniek loopt het bedrijf voorop, zegt de organisatie van de Startup-verkiezing.

SimCPR is een hulpmiddel dat de overlevingskans na een hartinfarct kan verhogen. Diegene die de reanimatie doet leest via een SimCPR-polsband, die verbonden is met een sensor op de borstkas, af hoe diep en in wat voor ritme de massage moet plaatsvinden.

Vorige winnaar 'gaat heel groot worden'