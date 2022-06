Boeren demonstreren bij Vliegveld Eelde: 'We zijn niet meer welkom in dit land'

Een tiental demonstrerende boeren hebben vanavond de toegang tot vliegveld Groningen Airport Eelde geblokkeerd. Ze kwamen met hun trekkers bij elkaar op de Legroweg in Eelde, en blokkeerden daar de ingang van de luchthaven. Er werd maar mondjesmaat verkeer doorgelaten.

Later op de avond gingen ze richting vertrekhal. Voor de ingang van de vertrekhal zetten de demonstrerende boeren poppen neer, en een bord met de tekst 'We zijn niet meer welkom in dit land'. De actie lijkt geen invloed te hebben op de toegankelijkheid van het vliegveld voor passagiers.