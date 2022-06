Bouw 4000 woningen in Midden-Drenthe: ‘complete fantasie’

De VVD in Midden-Drenthe heeft er geen geloof in dat het nieuwe college 4000 woningen kan realiseren voor 2030. Die scepsis laten ze vanavond blijken bij de behandeling van de nieuwe plannen van de coalitie. Die bestaat uit Gemeentebelangen BBB, PvdA, CDA en GroenLinks.

"Zoals op social media al als opmerking werd gemaakt: Complete fantasie en onrealistisch is een understatement", zegt fractievoorzitter Arjan van Gelderen. "Om dit te realiseren is het noodzakelijk om heel veel grondgebied te verwerven en hiermee gaat ook het plattelandskarakter verloren. Of gaan we een torenflat bouwen."

Eerder deze week deelde de coalitie de ambitie om voor 2030 ongeveer 4000 woningen te realiseren. De focus komt op Beilen te liggen. Daarbij wordt ook de optie van hoogbouw genoemd.

Van Gelderen probeert met behulp van een vergelijking uit te drukken hoeveel 4000 woningen voor een gemeente als Midden-Drenthe is. "In Westerbork staan 2196 woningen en in Beilen 4935 in 2021. Deze partijen zijn dus van plan om twee keer Westerbork bij te bouwen. Ambities zijn goed, maar wel graag onderbouwd en realistisch."

'Wel goed over nagedacht'

Tineke Posthoorn van de PvdA, de partij die het aantal woningen inbracht in de onderhandelingen, erkent de hoge ambitie. "Maar jammer dat de VVD er zo over denkt", vertelt ze. "Want we hebben er wel goed over nagedacht."

"Alleen bouwen voor onze eigen inwoners mag niet en willen we ook niet. Als we willen dat ook mensen met een binding met Midden-Drenthe aan de beurt komen dan moeten we bouwen voor meer doelgroepen: voor spoedzoekers, jongeren, mensen uit de regio die zich hier willen vestigen, statushouders, speciale groepen zoals mensen die willen 'Drentenieren'. Pas dan ontstaat er ruimte."

Meer kritiek

Ook andere oppositiepartijen hebben hun kanttekeningen op sommige thema's laten blijken. D66 zette vraagtekens over gang van zaken rondom de wijk Börkerhout. De ChristenUnie noemt de bereikbaarheid van de dorpen slecht geregeld en baalt dat de coalitie kiest voor een versobering van de fietspaden langs het Oranjekanaal en Beilervaart. Fractievoorzitter Ageet van Dijken: "De coalitie heeft het de hele tijd over verbinding, maar hoe de letterlijke verbinding van en naar de dorpen toe wordt geregeld, is niet duidelijk."