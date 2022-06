Asielzoekers slapen weer op stoelen in Ter Apel, Rode Kruis haalt tenten weer weg

Opnieuw moeten in het aanmeldcentrum in Ter Apel asielzoekers op stoelen en in tenten slapen, omdat er te weinig capaciteit is door drukte. Het gaat om "enkele honderden mensen", zo meldt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Ook slapen er zo'n vijftig mensen op matjes in een sportzaal van het aanmeldcentrum en worden in totaal tweehonderd mensen naar locaties in Stadskanaal en Veendam gebracht, zo meldt de woordvoerder.In Ter Apel is donderdagavond te zien dat er ongeveer vijftig tenten staan, op een parkeerplaats binnen de hekken van het aanmeldcentrum. De tenten staan netjes gerangschikt naast elkaar. In elke tent zitten ongeveer vier mensen. Vanaf het terrein vertrokken donderdagavond even na 22.00 uur drie bussen, die mensen naar Veendam en Stadskanaal brengen. Een andere bus stond rond dat tijdstip nog te wachten. Ook is te zien dat een grote groep mensen met tassen staat te wachten.