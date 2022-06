Raad Aa en Hunze: leg boeren niet zomaar maatregelen op

Het is voor de gemeenteraad van Aa en Hunze onbespreekbaar dat boeren verplicht worden te stoppen op basis van stikstof-modellen. Een motie daarover is vanavond aangenomen tijdens de raadsvergadering.

De motie werd ingediend op initiatief van de VVD, samen met Gemeentebelangen en het CDA. Aa en Hunze heeft een 'groot buitengebied met moderne agrarische bedrijven en mooie natuurgebieden', staat in de motie. De natuurgebieden verdienen bescherming, maar niet door de maatregelen zoals het kabinet die nu in gedachten heeft.

Niet berekenen maar meten

Het stuit de raad onder meer tegen de borst dat de maatregelen worden gebaseerd op rekenmodellen, in plaats van echte metingen van stikstofwaarden. Die stikstofdepositie moet eerst gemeten worden. Dan gaat het zowel om metingen van de stikstofwaarden in de gebieden als het vaststellen hoeveel stikstof van de boerenbedrijven nou echt in de natuurgebieden terecht komt.

De raad stelt via de motie dat er veel meer stikstofreductie gehaald kan worden door innovatie dan door bedrijven te verplaatsen of laten stoppen. De provincie moet bij het maken van een stikstofplan daarom in Den Haag daarop aandringen.

Niet alleen de boeren

Er moet verder niet alleen gekeken worden naar de uitstoot van de agrarische sector. Ook de natuurbeheerders, de industrie en de luchtvaart moeten betrokken worden in de aanpak van de stikstofproblemen.

De raad wijst verder op de grond die boeren de afgelopen twintig jaar al hebben afgestaan aan het nationaal park Drentsche Aa. Het gaat dan om honderden hectares, zo wordt in de motie gesteld. Als de boeren nu zouden moeten vertrekken uit het gebied, is de doelstelling van een 'levend nationaal park' ook niet meer te halen. Daar moet rekening mee worden gehouden in de stikstofplannen, zo besloot de raad door het aannemen van de motie.