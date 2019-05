Gerechtshof behandelt hoger beroep moord op André Lubbers

Het gerechtshof in Leeuwarden behandelt vandaag het hoger beroep dat is ingesteld door Roeslan F., de hoofdverdachte.De rechtbank in Assen veroordeelde F. in 2015 tot een gevangenisstraf van zeven jaar . Drie medeverdachten, die ten tijde van de moord in de buurt van de woning zouden zijn geweest, werden vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. F. werd veroordeeld voor diefstal met geweld, met de dood tot gevolg.De mannen zouden de bewuste nacht in het huis van Lubbers op zoek zijn geweest naar een flinke som geld. Volgens anonieme bronnen mocht André Lubbers daar graag over opscheppen. Een vriendin van een van de verdachten heeft verklaard dat Lubbers per ongeluk in het gezicht is geschoten tijdens de inbraak.Het hoger beroep in deze zaak is flink vertraagd. Dit heeft vooral met de planning bij het gerechtshof te maken. De verdediging wilde een getuige laten horen, maar het plannen van dat gesprek heeft veel tijd gekost. Ook daarna was het lastig om een zittingsdatum te vinden.