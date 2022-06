Bewoners De Weide in Hoogeveen ervaren overlast door drugsdealers: drie aanhoudingen

Nadat inwoners van de wijk De Weide in Hoogeveen bij de politie meldingen hebben gedaan dat er drugs gedeald zou worden, heeft de politie drie verdachten aangehouden. Bij de aanhouding is een agent gewond geraakt.

De wijkagent kreeg van bewoners klachten over overlast door het drugsdealen, waarbij ook aan minderjarigen gedeald zou worden. Daarop is de politie een onderzoek begonnen, waaruit twee verdachten naar voren kwamen. Zij kwamen op het spoor van de politie dankzij tips van buurbewoners en ondernemers.

Bij een actie om de verdachten op heterdaad aan te houden zijn eerder deze week drie verdachten aangehouden. Het gaat om een 18-jarige man die is aangehouden voor de handel in drugs. In een doorzoeking in zijn huis zijn daarnaast drugs en een vuurwerkpistool gevonden. Bij de aanhouding verzette de verdachte zich, waarna een agent lichtgewond is geraakt. De 18-jarige man uit Hoogeveen zit vast op verdenking van drugshandel, drugs- en wapenbezit en mishandeling van een agent. Hij wordt vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris.