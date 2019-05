Zeldzame schildpadden uitgebroed in Wildlands

Eind maart ontdekte de dierverzorgster dat een schildpad eieren had gelegd in de Vlindertempel. Die zijn daarna uitgegraven en in 7 weken in een broedmachine uitgebroed op 30 graden.De mini-schildpadjes zijn nu nog maar vier centimeter groot. Ze blijven de komende maanden in een verwarmd verblijf achter de schermen. Voorlopig mogen ze daar nog niet uit, omdat ze anders zouden worden opgegeten door de twee breedvoorhoofdkrokodillen die in hetzelfde gebied leven.De driekielstraalschildpad is in het wild een bedreigde diersoort. Niet alleen door verlies van leefgebied maar ook doordat in India en China de eieren en de schildpadden veel gegeten worden.De zes volwassen driekielstraalschildpadden in Wildlands zijn ooit in beslag genomen. De schildpadden konden niet terug naar India en via het fokprogramma zijn ze in Emmen terecht gekomen.