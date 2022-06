Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Trekkertocht Norg

Trekkers gaan zondag de weg op vanaf de Brinkhofweide in Norg. Dan wordt namelijk de traditionele trekkertocht georganiseerd, volgens de organisatie al meer dan dertig jaar een begrip in de regio. Er is plaats voor 150 deelnemers, die vanaf het middaguur vertrekken.

De route die de trekkers afleggen is vaak zo'n 25 tot 35 kilometer lang. De tocht voert volledig over openbare wegen, en bestuurders worden daarom wel gevraagd zich aan de verkeersregels te houden.

Midzomernachtloop Dwingelderveld

Niet alle natuurgebieden zijn 's nachts toegankelijk, maar een aantal plekken is in de nacht van zaterdag op zondag wél open. Zoals het Dwingelderveld, waar een nachtwandeling wordt gehouden. De route is ongeveer zes kilometer lang, en voert over de duistere kronkelende bos- en heidepaden.

Volgens Staatsbosbeheer is de kans groot dat je - ook 's nachts - wilde dieren ontmoet, zoals uilen of vleermuizen. Wandelaars kunnen via reflecterende paaltjes de route volgen. Aanmelden kan op de site van Staatsbosbeheer.

TT Museum RTV Drenthe

Ook dit weekend is het TT Museum in het RTV Drenthe-pand aan de Beilerstraat te bezoeken. Duik in de geschiedenis van bijna honderd jaar motorraces rond Assen, en ontdekt de rijke historie van de TT. Dit jaar is er speciale aandacht voor voor oud-coureur Boet van Dulmen, die vorig jaar overleed. Samen met Wil Hartog en Jack Middelburg behoorde Den Boet tot de grote drie van de nationale wegracerij. Tijdens de expositie nooit eerder vertoond materiaal te zien, waaronder een paar zeldzame racemotoren en andere persoonlijke eigendommen.