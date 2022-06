Predikant en priester zegenen deelnemers TT Nightride

Volgens predikant en initiatiefnemer Altena is er wel degelijk behoefte aan. "Zo'n 350 motorrijders kwamen voor de start van de tocht bij ons langs voor een zegen en om een gebedskaartje als aandenken mee te krijgen." Aan de TT Nightride doen meestal zo'n 1.500 mensen mee. De zegening is voor zowel protestanten als katholieken.

Het oude ritueel wordt op de parkeerplaats van De Bonte Wever uitgevoerd. Volgens priester Garcia wordt God gevraagd om de rijder en de motor te beschermen tegen ongelukken. Volgens predikant Altena is het een mooi gebaar. "De reiszegen is een oude traditie die protestanten en katholieken delen. Het is ook een metafoor voor de reis van je leven. We zijn allemaal onderweg en kunnen daar wel steun bij gebruiken."