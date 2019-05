Noord-Hollander moet toch de cel in voor inbraken in Emmen

De Noord-Hollander stond twee weken geleden in Assen terecht vanwege vier inbraken in dezelfde wijk tussen begin februari en april vorig jaar. In alle huizen werden DNA-sporen van de man gevonden, maar toch vroeg het Openbaar Ministerie vrijspraak. Behalve de sporen was er te weinig aanvullend bewijs, stelde de officier van justitie. Zij eiste alleen een week cel voor een vernieling in een tuin in de wijk Emmerhout.De rechtbank vindt dat er in twee gevallen wel degelijk genoeg bewijs ligt om de Noord-Hollander te kunnen veroordelen. Het gaat om inbraken aan de Borgerbrink en de Orvelterbrink. Uit de huizen verdwenen onder meer televisies, iPads, bijna 1600 euro, een camera, sieraden, zilveren munten, een doos bonbons en bier.In één van de huizen vond de politie een sok met daarin aan de binnenkant het DNA van de Noord-Hollander. In het andere huis stond een rugtas waarop sporen van hem zaten. In die tas zaten stukken gereedschap en ook daarop zat het DNA van de man.Hij verklaarde zelf dat hij destijds dakloos was en bij een kennis in Emmen woonde. Die man was volgens hem de daadwerkelijke inbreker. De Noord-Hollander zei dat de man doelbewust de tas, het gereedschap en de sok had achtergelaten in de huizen om hem erin te luizen. De rechtbank vindt dat verhaal ongeloofwaardig.De Noord-Hollander heeft een lang strafblad, vol met inbraken. Hij gebruikt vaak de Bulgaarse methode, waarbij sloten worden vernield om huizen binnen te komen. Die was ook gebruikt bij de huizen in Emmen. De rechtbank vindt de zaak ernstig. “De woningen zijn helemaal doorzocht en compleet overhoopgehaald. Er is een enorme ravage aangericht”, aldus de rechtbank.