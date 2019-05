Treant zakt voor toets NIAZ: aantal gebreken ontdekt

Op een aantal punten is er bij Treant verbetering nodig, constateert het NIAZ. Wat die verbeterpunten voor het Scheper in Emmen, Bethesda in Hoogeveen en Refaja in Stadskanaal zijn, willen de betrokken partijen niet vertellen. "We gaan het rapport later bestuderen", zegt Treant-woordvoerder Stefan Wesselink.Treant voldoet wel aan de meeste criteria van de internationale maatstaven, maar moet wel met een verbeterplan komen om in de toekomst de accreditatie van het NIAZ te krijgen. Zorginstellingen kunnen bij het NIAZ een toets aanvragen om de kwaliteit in de eigen organisatie te toetsen. Daarbij wordt gekeken of organisatie zo is ingericht dat goede zorg verleend kan worden.De toets is niet verplicht, maar wel gebruikelijk. Volgens NIAZ-woordvoerder Alinda Wolthuis laat 85 procent van de ziekenhuizen zich toetsen door het NIAZ. "Het komt een paar keer per jaar voor dat een ziekenhuis niet slaagt", zegt ze. "Voor ziekenhuizen is dat heel ingrijpend, want ze moeten er echt mee aan de slag."De Inspectie voor de Gezondheidszorg en zorgverzekeraars waarmee Treant samenwerkt, worden geïnformeerd over de uitkomsten van de toets. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea laat weten dat er voor Treant weinig aan de hand is, mits ze goede wil toont om de werkwijze te verbeteren.Treant-woordvoerder Wesselink noemt de uitkomsten een teleurstelling. "We hebben voorheen een audit per ziekenhuis aangevraagd. Dit jaar kozen we voor het eerst voor een audit met de drie ziekenhuizen samen. We hebben een audit aangevraagd om te kijken hoe de vlag erbij hangt. Volgend jaar doen we een nieuwe poging."Patiënten hoeven zich geen zorgen te maken over de kwaliteit van de zorg. "Het heeft geen gevolgen voor de bedrijfsvoering op dit moment", verzekert Wesselink.