7 op de 10 Drentse huurders zijn tevreden over huurwoning

Iets minder dan driekwart van de huurders in Drenthe is tevreden of zeer tevreden met de woning. Dat blijkt uit analyse van het ANP van cijfers van het CBS.

In Drenthe geeft 71,4 procent van de huurders aan tevreden te zijn met de woning. In de gemeente Emmen is 71,0 procent van de huurders tevreden met de woning. Emmen is de enige Drentse gemeente waar deze gegevens van bekend zijn.

De tevredenheid onder de huurders is de laatste jaren afgenomen. In 2018 was 73,7 procent van de huurders tevreden en in 2015 was dit nog 77,1 procent.