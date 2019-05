Nieuwe kinderattracties op drie Drentse vakantieparken

De recreatieondernemers krijgen subsidie uit het potje Vrijetijdseconomie van de provincie voor hun vernieuwingsplannen.Het spraypark op camping De Berenkuil is een uitdagende, veilige waterspeeltuin voor kleine kinderen. Volgens Sanne Veenstra van de Berenkuil is de waterspeelvoorziening het eerste spraypark in Drenthe. "De waterspeeltuin heeft als thema Drenthe. Een gele ondergrond vanwege de zandgronden, een waterpartij die kronkelt net als de Drentse Aa en zwerfkeien", legt Veenstra uit."Voor de aanleg van de waterspeeltuin bij het zwembad moest een groot gat gegraven worden voor het plaatsen van een kelder waar alle pompen en techniek voor de waterspeeltuin in komen. Uit het gat kwamen twee zwerfkeien van hunebedgrootte tevoorschijn, die gaan we uiteraard gebruiken." Volgens Veenstra is het spraypark op dit moment onderweg vanuit Canada en moet het voor Hemelvaartsdag opgebouwd, geprogrammeerd en getest zijn. De Berenkuil krijgt 75.000 euro subsidie voor de aanleg.Voor de aanleg van de bosspeeltuin bij vakantiepark De Marke van Ruinen in het Gijsselterbos is een extra bosperceel aangeschaft van 6.000 vierkante meter. Tussen de bomen komen duurzame houten speeltoestellen, zoals een balken- en klossenbrug. Ook komt er een waterspeelplaats. De Marke krijgt 35.000 euro voor de aanleg.De digitale en interactieve speeltuin op Het Timmerholt in Westerbork moet de positieve punten van gamen gaan verbinden met buiten spelen. Hand-oog coördinatie en probleemoplossend denken komen aan bod. Door een combi te maken hopen de initiatiefnemers op Het Timmerholt ook sociale vaardigheden van kinderen te verbeteren en hen te laten ontdekken dat ze grenzen kunnen verleggen. Deze nieuwe kinderattractie wordt gesteund met 56.000 euro subsidie.Gedeputeerde Henk Brink vindt de vernieuwende kinderattracties een aanwinst voor de vrijetijdssector in Drenthe. "Ze dagen kinderen uit om buiten en in de natuur te spelen. En ze zijn openbaar toegankelijk. Dat betekent dat niet alleen gasten van de parken, maar ook kinderen uit de omgeving en bezoekers van het gebied zich er kunnen vermaken."De provinciale pot voor vernieuwing in de vrijetijdssector is na tal van projecten de afgelopen jaren bijna leeg. Voor 2019 is op dit moment nog 250.000 euro beschikbaar voor vernieuwende plannen van recreatieondernemers.