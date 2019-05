Celstraf voor verslaafde inbreker vakantiepark en zwembad

Na zijn celstraf moet de drugsverslaafde man meteen worden opgenomen in een verslavingskliniek in Beilen, waar hij maximaal één jaar moet blijven, bepaalde de rechtbank. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.De man raakte een paar jaar geleden verslaafd aan het roken van cocaïne en belandde op straat, vertelde hij tijdens de rechtszaak twee weken terug in Assen. Om aan drugs te komen, ging hij inbraken plegen. De buit verkocht hij aan dealers of hij ruilde spullen tegen drugs.Hij ontdekte dat hij op de camping in Stadskanaal heel eenvoudig caravans en chalets binnen kon komen en brak er vorig jaar zomer zestien open. Daarbij veroorzaakte hij veel schade. In totaal moet hij 5000 euro aan vijf gedupeerden betalen. De buit bestond vooral uit laptops, tablets, telefoons, geld en huissleutels.Verder stal hij een laptop en een stuk kaas uit de kiosk van zwembad De Streng in Nieuw-Buinen. In november probeerde hij een huis in Stadskanaal binnen te komen. Hij kreeg het gewapende glas van de achterdeur kapot en vernielde een alarmkastje. Verder kwam hij niet. De bewoners lagen te slapen.In januari dit jaar werd de man aangehouden voor een winkeldiefstal in een supermarkt in Nieuw-Amsterdam. Sindsdien zit hij vast. Hij heeft alle inbraken bekend. Ook is op veel plekken DNA van de man gevonden.Over twee weken is er plek in de verslavingskliniek waar hij naartoe moet. Zijn advocaat vroeg de rechtbank twee weken geleden dan ook om de celstraf niet langer te laten duren dan die dag, maar dat vindt de rechtbank een te lage straf. Hij moet eerst tien maanden zitten voor hij naar de kliniek in Beilen mag.