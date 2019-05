Hoogeveen wil 'levendigheid' in omgeving Tamboer

Twee jaar geleden maakte de gemeente al een zogenaamd vlekkenplan. Destijds ontstond er veel onrust bij de winkeliers in de Tamboerpassage. Vanwege het grote aantal leegstaande winkels verderop in de Hoofdstraat opperde de gemeente het idee de winkels uit De Tamboerpassage daarnaartoe te laten verhuizen. Dat plan is nu naar de achtergrond geschoven.Wethouder Jan Steenbergen: "We willen een blanco start maken. De gebiedsvisie van toen is niet meer dan een praatstuk. We hebben het allemaal een tijdje laten rusten, maar dat heeft wat mij betreft niets van doen met de weerstand die er was."Leegstand van winkels is in Hoogeveen nog altijd aan de orde. Twee jaar geleden stonden er 32 winkels leeg, inmiddels zijn dat er 48. Maar dat is volgens de gemeente het geval in vrijwel alle steden tot 120.000 inwoners.Stedenbouwkundige Sjoerd Soeters maakt voor het eind van het jaar een masterplan. Dat plan moet voor de komende tien jaar het uitgangspunt van de ontwikkelingen in het gebied zijn.De wethouder zegt met verschillende partijen in het gebied in overleg te zijn. Uiteindelijk wil de gemeente zelf geen geld steken in het opknappen of verbouwen van panden in het gebied. Wel hoopt de gemeente dat er subsidiepotjes voor te gebruiken zijn zoals het Binnenstadsfonds van de provincie.