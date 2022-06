Politie schrok van wapenverzameling in tattooshop Stadskanaal

De politie kreeg begin juni 2020 een melding van wapens en drugs in de woning. De agenten zochten de man op en zagen wapens in alle soorten en maten liggen. Ook vonden zij munitie en andere verboden spullen zoals een boksbeugel, vlindermes en pepperspray. De hele straat werd afgezet en de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) kwam eraan te pas om de wapens te identificeren en op te ruimen.

De Kanaalster stond ook terecht voor drugs- en vuurwerkbezit. Van de drugs wist hij niets, die waren van de opgroeiende kinderen in zijn huis. De drugs waren niet onderzocht op de samenstelling en de officier van justitie vroeg de man van drugsbezit vrij te spreken. Het illegaal vuurwerk in de kast was van zijn dochter, gekocht in België. Dat was nooit afgestoken en domweg blijven staan. De aanklaagster vindt dat de man wel voor dit bezit moet worden veroordeeld.