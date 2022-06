Is schrappen Schipholvluchten goed nieuws voor Eelde?

Schiphol beperkt in juli en augustus het dagelijkse aantal passagiers dat van de luchthaven gebruikmaakt. Dat heeft gevolgen voor de zomervakantie van veel Nederlanders.

Met name tussen 7 en 31 juli worden veel reizigers de dupe van de maatregel. De luchthaven moet in die periode gemiddeld 13.500 passagiers per dag afwijzen. De maatregel is noodzakelijk vanwege het personeelstekort bij de beveiliging op Schiphol.

Touroperator TUI merkt, nu Schiphol het aantal passagiers begrenst, dat mensen steeds vaker de regionale luchthavens weten te vinden. "Zo laten we sinds mei een groter vliegtuig vertrekken vanaf Groningen Airport Eelde; een Boeing 767. Daar kunnen 300 passagiers in. Voorheen vlogen we met een kist waarin 180 passagiers konden", laat een woordvoerder van de touroperator weten.

Wijkt TUI uit naar Eelde?

Reisorganisator TUI biedt reizen aan vanaf Groningen Airport Eelde. Die organisatie bekijkt nu alle scenario's hoe ze hun klanten, die een vlucht geboekt hebben vanaf Schiphol, toch kunnen laten vertrekken. "Wat vanaf Eelde ingeraamd staat, blijft staan. Extra vluchten inplannen is minder makkelijk dan gedacht. We moeten binnen de vliegtijden (de geluidsruimte red.) van vliegveld Eelde blijven, maar we willen wel graag een vliegtuig twee keer laten vliegen. Bijvoorbeeld 's ochtends naar Mallorca en 's middags naar Kreta." Daarnaast kan ook TUI moeilijk aan personeel komen. "Dat lukt nog wel, maar het is een complexe puzzel", aldus de woordvoerder van TUI.

Praktische afwegingen Corendon

Corendon, ook een touroperator die vanaf Eelde vliegt, laat weten dat het 150 vluchten verplaatst van Schiphol naar Rotterdam The Hague Airport.

Is vliegveld Eelde ook in beeld? "Praktisch gezien is het voor een groot bedrijf als Corendon het makkelijkst om vluchten te verplaatsen naar één luchthaven, in plaats van verschillende deals te sluiten met regionale luchthavens, zoals Groningen Airport Eelde", legt woordvoerder Simone van den Berk uit.

"Het gaat niet alleen het verplaatsen van passagiers; ook personeel en het materieel moeten naar een andere vertreklocatie gebracht worden. Een andere reden is dat we de passagiers graag dichtbij hun oorspronkelijke vertrekpunt Schiphol willen laten vertrekken. Op die manier verandert hun reis niet al te ingrijpend. Vandaar dat we er op dit moment voor kiezen om uit te wijken naar de luchthaven van Rotterdam."

Enorme puzzel

Meiltje de Groot, directeur van Groningen Airport Eelde, begrijpt de afwegingen van de touroperators. "Maar Corendon moet al meer vluchten verplaatsen dan dat luchthaven Rotterdam nu aankan. Het is voor de maatschappijen een ingewikkeld probleem. Iedereen is aan het rekenen en puzzelen."

Zo probeert Corendon nog 35 vluchten op andere manieren door te laten gaan. Het bedrijf heeft ook vele tienduizenden plaatsen geboekt op vluchten van andere luchtvaartmaatschappijen zoals KLM en Transavia. "We zijn van deze partijen afhankelijk voor nadere informatie over het al dan niet doorgaan van hun vluchten."

Aanbieding om bij te springen

De Groot liet afgelopen maand al weten dat het twintig vluchten kan overnemen van het door personeelstekort geteisterde Schiphol. "Dat aanbod staat nog steeds." Wel wilde ze toen snel duidelijkheid omdat de luchthaven daarvoor extra mensen moet opleiden: "Hoe langer er gewacht wordt, hoe moeilijker het voor ons is."