Bijna honderd Oekraïense vluchtelingen vinden werk in Drenthe

Vluchtelingen in Nederland ontvangen leefgeld. Dat is 260 euro per maand per persoon voor volwassenen en kinderen. Daarvan is 205 euro bedoeld voor voedsel, de rest voor kleding en andere persoonlijke spullen. De gemeentes keren het uit, maar kunnen er ook voor kiezen om het uit te laten betalen in voedsel en kleding, of een deel geld en een deel in voedsel. Zodra vluchtelingen betaald werken, vervalt dit geld.