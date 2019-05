Drie jaar na de verhuizing van dierenpark Emmen: 'Er moest iets gebeuren'

"Iedereen die nu roept dat de gemeente een paar jaar terug andere beslissingen had moeten nemen, moet eigenlijk terug naar 1970. En dat kan niet", zegt Henk Huttinga, fractievoorzitter van de ChristenUnie in Emmen."Je had natuurlijk een laag bezoekersaantal, geen inkomsten. Dus dan moet er een knoop doorgehakt worden", blikt ook Roelinus Reurink terug op de verhuizing.Van dichtbij maakten ze allebei de overgang mee. Huttinga als raadslid en Reurink als oud-medewerker van het oude dierenpark en kort van Wildlands. Met hen blikken we terug, drie jaar na de verhuizing."De centrumvernieuwing van Emmen is wel een van de mooiste dingen die de afgelopen 25 jaar als raadslid gebeurd zijn", aldus Huttinga, de nestor van de gemeenteraad.Op zijn fiets reed Reurink bijna een halve eeuw geleden naar het dierenpark. Hij zocht vakantiewerk. En dat vakantiewerk liep uit op een loopbaan die in totaal 48 jaar duurde, waarvan 47 jaar in de oude dierentuin. "Of ik die verhuizing met plezier gedaan heb? Nee, dat kan ik niet zeggen. Dat is natuurlijk niet zo, de meeste jaren liggen hier. Maar ik ben wel iemand die naar morgen kijkt."Wie ook maar in Emmen over de dierentuin begint, hoort negen van de tien keer 'hoe geweldig de oude dierentuin was'. "Dat is natuurlijk ook zo, het was ook een mooi park", zegt Reurink. "Maar er moest wel iets gebeuren."Want ook in de oude dierentuin klotste het geld niet tegen de plinten. De financiële verwevenheid tussen de gemeente en de dierentuin gaat terug naar eind jaren zestig. Toen leek het park reddeloos verloren en de gemeente Emmen werd voor de helft eigenaar.Jaap en Aleid Rensen kwamen aan het roer en maakten het park tot een succes. Na een directiewisseling ging het minder met de Emmer dierentuin. De bezoekersaantallen liepen flink terug en de kosten rezen de pan uit. Een faillissement kon alleen voorkomen worden met een lening van de gemeente."Dat heeft niet zozeer met Emmen of het park te maken, maar met het gegeven dat wij als Nederlands iets vernieuwends willen zien", zegt Reurink. Ook de locatie maakte aanpassingen moeilijk. "Hier zit je met het spoor, de Minister Kanstraat, Sterrenkamp en de Hoofdstraat. Dat maakte het tot een complex geheel. Ook de gebouwen waren verouderd. Niet allemaal hoor, maar er moest wel wat gebeuren."Renovatie van het dierenpark op de bestaande plek was wel een optie geweest, maar had ook veel geld gekost. "Of het hele park had op de schop gemoeten, dat had jaren gekost. Dat kost ook weer bezoekers. Ondertussen stortte de gemeente jaarlijks 3 miljoen euro erbij, om een faillissement af te wenden", zegt Huttinga.Tegelijk was het Emmer Theater De Muzeval ook sterk verouderd en dus vatte het gemeentebestuur het plan op om het gehele centrum aan te pakken inclusief verhuizing van de dierentuin. Kosten: bijna een half miljard euro. De verhuizing van het dierenpark kostte 190 miljoen euro.Vele lange vergaderingen volgden, herinnert Huttinga zich. "We hadden niet alleen de raads- en commissievergaderingen, maar ook de klankbordgroepen. Het was spannend en je moest veel lezen om een goede afweging te maken", vertelt Huttinga. "De hele raad stemde voor de centrumvernieuwing, maar niet iedereen was het eens met alle deelplannen. Hier ligt heel veel zweet, zowel in denken als in doen."In maart 2016 ging Wildlands open. "Bij iedereen ging de knop om en we zetten de schouders eronder", zegt Reurink.Toch had hij liever gezien dat Emmen twee dierentuinen had gekregen. "Het oude park voor de inheemse diersoorten en het nieuwe park als belevingspark. Het was moeilijk geweest, dat geef ik toe. Maar ik denk dat het had gewerkt", aldus Reurink overtuigd. "Maar nu ik het Rensenpark zo zie, denk ik: laat het maar zo. Het is een stadspark waar Emmen behoefte aan heeft."Beide heren kijken met een goed gevoel terug op de verhuizing. "En met Wildlands komt het helemaal goed, daar ben ik van overtuigd. Het is een prachtig park", zegt de oud-medewerker.Huttinga: "Ik denk dat wij onze verantwoordelijkheid moeten blijven nemen voor dit belangrijke beeldmerk. En dan praat ik over het Rensenpark én Wildlands."