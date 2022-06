Horeca Assen bestrijdt personeelstekort tijdens TT Festival met vrienden en familie

'Enorme uitdaging'

Horecaondernemer Geert te Velde prijst zich wat dat betreft gelukkig. Hij startte tijdens de pandemie met zijn dinercafé Authentieq, maar heeft ondanks de lockdowns naar eigen zeggen een 'uitgebreid team'. Ook tijdens de TT heeft hij genoeg mensen om in te zetten. "Maar we hebben ook veel vrienden, familie en kennissen ingehuurd om te komen helpen. Het is voor ons het eerste TT Festival en dat is een enorme uitdaging."

Te Velde doelt op onder meer op alle regels waar je als horeca aan moet voldoen tijdens de TT, zoals het verplicht binnenzetten van al het terrasmeubilair tegen het begin van de nacht. "Het kost een hoop moeite om dat allemaal elke avond te verplaatsen. Daarom hebben we bartafels die we kunnen inklappen, maar dat is best een behoorlijke investering.

Recyclebare bekers

Nieuw dit jaar is dat ondernemers zelf de plastic bekers, waarin ze drinken serveren, weer moeten inzamelen. Het is de bedoeling dat het plastic gerecycled wordt, al zijn er twijfels of elke bezoeker zijn of haar drinkbeker netjes bij de kroegen inlevert. "Dat wordt wennen voor heel veel mensen, ook voor ons", zegt Koppelpaarden-baas Van Urk. "Maar we kijken wel weer enorm uit naar de TT. Het is echt dé week van het jaar."

Hij krijgt bijval van zijn collega twee deuren verderop. Te Velde: "Ik verwacht dat het extreem druk gaat worden en er komt veel bij kijken. Maar het zijn uiteindelijk de evenementen als het TT Festival waarvoor je de horeca in bent gegaan."